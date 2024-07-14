Düzce'de maceraseverler sıcakta rafting yaparak serinliyor

İşletmeci Hüseyin Tunçel, bölgede yaz aylarında rafting heyecanının arttığını belirterek, "Rafting keyifli bir spor. Yaz döneminde günlük 250-300 misafiri ağırlıyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle insanlar kendilerini dere, nehir kenarlarına, doğaya atıyorlar" dedi.



Tunçel, yerli ziyaretçilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden turistler de ağırladıklarını kaydetti.