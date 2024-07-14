Düzce'de maceraseverler sıcakta rafting yaparak serinliyor

Düzce'de sıcak havadan bunalan adrenalin tutkunları, Melen Çayı'nda rafting yaparak serinledi.

Düzce'de maceraseverler sıcakta rafting yaparak serinliyor

Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından 'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen maceraseverler, Dokuzdeğirmen mevkisindeki tesislerde botlarını çaya indirerek kendilerini suya bıraktı.

Adrenalin tutkunları, 13 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

Düzce'de maceraseverler sıcakta rafting yaparak serinliyor - 1

İşletmeci Hüseyin Tunçel, bölgede yaz aylarında rafting heyecanının arttığını belirterek, "Rafting keyifli bir spor. Yaz döneminde günlük 250-300 misafiri ağırlıyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle insanlar kendilerini dere, nehir kenarlarına, doğaya atıyorlar" dedi.

Tunçel, yerli ziyaretçilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden turistler de ağırladıklarını kaydetti.

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