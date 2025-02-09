Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı beyaza büründü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Korugöl Tabiat Parkı'nda kartpostallık manzaralar oluştu.

Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı beyaza büründü

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasının ardından 'de de kar etkili oldu. Doğaseverlerin rotaları arasında yer alan Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı da karla kaplandı.

Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı bölgede seyrine doyumsuz kar manzarası ortaya çıktı.

Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı beyaza büründü - 1

Öte yandan Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimleri ile Akbıyıklar ve Asar köylerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Gölyaka ilçesine bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde de kar görüldü.

Kardüz, Pürenli, Saçmalıpınar yaylaları ile Şimşirlitepe, Yunusefendi, Çamlıbel ve Bakacak köyleri yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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