Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı beyaza büründü

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasının ardından Düzce 'de de kar etkili oldu. Doğaseverlerin gezi rotaları arasında yer alan Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı da karla kaplandı.

Öte yandan Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimleri ile Akbıyıklar ve Asar köylerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Gölyaka ilçesine bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde de kar görüldü.



Kardüz, Pürenli, Saçmalıpınar yaylaları ile Şimşirlitepe, Yunusefendi, Çamlıbel ve Bakacak köyleri yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.