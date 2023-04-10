Efes Antik Kenti'ni yeniden denizle buluşturacak projenin ilk etabı tamamlanıyor

"UNESCO Dünya Mirası" listesindeki Efes'te, Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabı tamamlanıyor.

DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, projenin ilk bölümünde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, mayıs başında ilk etabı bitireceklerini vurguladı.

"Efes Antik Kenti'ni, 2500 yıl sonra yeniden denizle buluşturmayı hedefleyen projenin ilk etabı yüzde 99 tamamlandı. Projenin ilk etabı kapsamında Pamucak sahili ile İzmir-Kuşadası yolu arasına kanal girişi ile 250 metre uzunluğunda 100 metre genişliğinde bir yat limanı inşa ediyoruz" diyen Ceylan, "Proje için bölgeye 1430 fore kazık çaktık. 10 bin metrekarelik mermer kaplama işinin ise 9000 bin metrekarelik kısmını bitirdik" diye konuştu.

EFES'E 2500 YIL SONRA TEKNELERLE YOLCULUK YAPILACAK



Efes Antik Kenti'ni yeniden denizle buluşturacak Antik Kanal Projesi, 2 etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabında DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 600 metre uzunluğunda giriş kanalı ve yat limanı inşa edecek.



İkinci etapta ise Pamucak sahilinden Efes Limanı'na kadarki alan temizlenecek, kanal boyunca tarihi dokuya uygun kesme taşlar döşenip çevre düzenlemesi yapılacak.



Efes Antik Kenti ve limanı, Küçük Menderes ve Marnas çayının getirdiği alüvyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içerisinde denizden 9 kilometre kadar uzaklaştı ve antik kent bugünkü halini aldı. Proje tamamlandığın 2 bin 500 yıl sonra antik kente özel teknelerle yeniden yolculuk yapma imkanı olacak.​​​​​​​