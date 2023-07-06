Elazığ'da ters lale türü keşfedildi

Ege Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi'nden bilim insanları, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, ters lale türüne ait yeni bir bitki keşfetti. Literatüre kazandırılan ve bilimsel ismi 'Fritillaria karakocanensis' olan bitkiye, Karakoçan lales' adı verildi.



Şanlıurfa Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim dalında yüksek lisans yapan Veysel Sonay, saha çalışmaları sırasında Elazığ'ın Karakoçan ilçesinin Sarıcan beldesinde rastladığı çiçeğin diğer türlerden farklı olduğunu gördü.

Bunun üzerine Sonay örneği, bitkiseverlerin yer aldığı bir sosyal medya grubunda paylaştı. Fotoğrafları gören Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım bu bitkinin yeni bir ters lale türü olabileceği konusunda Veysel Sonay'la irtibata geçti.

Bu süreçte Türkiye'de ters lale uzmanı olan Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Tekşen'e danışılarak, bilimsel çalışma başlatıldı. Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos ve Prof. Dr. Hasan Akan'ın da dahil olduğu çalışmada üç üniversite akademisyenleri bitki üzerine detaylı çalışmalar yaptıktan sonra, Karakoçan'ın Sarıcan beldesinde keşfedilen bu ters lalenin yeni bir tür olduğu sonucuna vardı.