Elazığ'daki Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde 6 bin yıllık tapınak alanı bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Elazığ Müze Müdürlüğünce Tadım köyünün merkezindeki kale ve höyükte geçen yıl başlatılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan yapılar, eserler ve buluntular, kentin 6 bin yıllık tarihine ışık tutarken, bölgede yaşayan uygarlıkların yaşam tarzı, sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısı hakkında da önemli bilgiler veriyor.

Bu yıl, kale ve höyüğün bir bölgesinde alanında yapılan kazı çalışmalarında, Geç Kalkolitik ve Erken Tunç dönemine ait tapınak alanı ortaya çıkarıldı.



Tapınak alanında "kan oluğu" olarak adlandırılan kanalda insan ve hayvan kemikleri ile üzerinde bıçak izleri olan sunak taşının bulunması, dönemin inanışına göre tanrılara ibadet için insan ve hayvan kurban edildiği şeklinde değerlendiriliyor.

Alanda ayrıca çeşitli duvar kalıntıları ile tanrılara hediye bırakmak için kullanıldığı düşünülen 4 podyum, kutsal ocak, tarımsal faaliyetlerde kullanılan damga mühür, Nahçıvan tarzı çanak ve çömlekler, ok uçları, ağırşak (yün ve ip eğirmede kullanılan alet), seramik parçaları gibi buluntulara ulaşıldı.