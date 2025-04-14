Elbasan'daki saat kulesi zamana tanıklık ediyor

Sahip olduğu zengin kültürel anıtlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Elbasan kentinin Osmanlı döneminde inşa edilen saat kulesi zamana meydan okuyor.

Elbasan kentinin tarihi ve kültürel mirasının bir parçası olarak öne çıkan saat kulesi, birinci kategori kültürel anıt statüsüne sahip sembolik anıtlar arasında yer alıyor.

Osmanlı döneminde inşa edilen kule, Elbasan Kalesi sınırları içerisinde, diğer kültürel anıtların yanında, şehir merkezinde yer alıyor. 1899'da inşa edilen saat kulesi, 30 metre yüksekliğinde, 4x4 metre ölçülerinde kare planlı, tepesinde kubbe bulunan bir yapı olarak göze çarpıyor. Taş ve ahşap malzemelerle inşa edilen kule, klasik Osmanlı mimarisinin izlerini bugüne taşıyor.

ESKİ MEKANİZMASIYLA ÇALIŞIYOR Kulenin dört bir tarafında bulunan ve eski mekanizmasıyla çalışmaya devam eden saati de dikkati çekiyor. Elbasan Belediyesinin resmi verilerinde, kulenin, tüccarlar ve kent sakinlerinin katkılarıyla inşa edildiği ve bugüne kadar orijinalliğini koruduğu belirtiliyor.