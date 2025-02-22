Emevi Camisi'nde bakım ve onarım çalışması yapılıyor

Tarihi ve dini önemiyle bilinen Şam'daki Emevi Camisi'nde bakım ve onarımı büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Camide yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı kısımlarda boyama işlemleri gerçekleştirilirken, alçı ve dekoratif düzenlemeler de yapılıyor. Ayrıca cami içindeki ışıklandırmalar da temizleniyor.