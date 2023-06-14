En eski mescitlerden olan Barındıran Sillyon Antik Kenti turizme kazandırılıyor

Büyük İskender’in Anadolu’da ele geçiremediği birkaç kentten olan Antalya’nın Serik ilçesindeki kazı çalışmaları devam eden Sillyon Antik Kenti nekropolü; stadyumu, hamamı, akan Osmanlı Çeşmesi ve endemik bitki örtüsünün yanı sıra Selçuklu Dönemi’nde 13. yüzyılda inşa edilmiş ve günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış bölgenin en eski mescitlerinden biri olan Kale Mescidi ile dikkat çekiyor.

Son dönemlerde kentte yapılan kazı çalışmalarına dair bilgiler veren Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Taşkıran, “2020 yılından bu yana sürdürdüğümüz kazı çalışmaları, Pamukkale Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Belek Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile yurt dışından gelen uzman arkeologlardan oluşan 40 kişilik bir ekipten oluşuyor. Tarihi 4 bin yıl öncesine dayanan Sillyon Antik Kenti’nin kazı çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirmekteyiz. Sillyon bölgenin önemli antik kentlerinden biridir. Milattan önce 3 binlerden önce burada yerleşim izlerine rastlıyoruz ve bu kent Hitit kaynaklarında yer alan bir antik kent. Milattan önceden Osmanlı’nın son dönemlerine kadar aralıksız bir yerleşim örneği sergileyen kent modeline sahip olan Sillyon Antik Kenti; duvar yazıları, klasik dönem savunma sistemleri, Hellenistik kulesi, Roma stadyumu, Bizans kalesi ve Selçuklu mescidi ile birçok dönemin izlerini taşımaktadır” dedi.

