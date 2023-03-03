Epiphaneia Antik Kenti depremden etkilenmedi

Antik kentteki kalıntıların ise depremde zarar görmediğini belirten Kürtül, "5 bin yıllık kentimizde hiçbir yıkım yok ve hala ayakta. 5 bin yıllık bir yapı hala ayakta. Sebebi de o dönemki yapıların sağlam ve güzel yapılması" dedi. Tarih boyunca çeşitli isimlerle anılan, Pers Hükümdarı 3. Darius ile Makedonya Kralı Büyük İskender arasında milattan önce 333 yılındaki "İssos Savaşı"na tanıklık eden antik kentte Osmanlı dönemine kadar pek çok kültürün izleri bulunmuştu. Antik kentte geçen yıl yapılan kazılar sonunda "Takvimler Mozaiği" ortaya çıkarılmıştı.