Erciyes Dağı yaz aylarında da doğaseverleri ağırlıyor

Kış aylarında pistleriyle kayak tutkunlarının uğrak noktalarının başında gelen Erciyes Dağı, yaz döneminde de çok sayıda sosyal etkinliğe ev sahipliği yapıyor.



Etkinliklerin başında gelen zirve tırmanışıyla her yaştan vatandaş, profesyonel dağ rehberleri eşliğinde 3 bin 917 rakımlı Erciyes'e tırmanıyor.



Tarifeli zirve tırmanışına katılan doğaseverler, adrenalin dolu bir yürüyüşün ardından gün doğumunu Erciyes'in zirvesinde izleme imkanı buluyor. Kayseri'yi zirveye yakın bir noktadan izlemek isteyenler ise Hacılar Kapı'daki 2 kilometrelik Gondol Tesisi'ni kullanıyor. Yarım saatlik yolculuğun ardından 2 bin 650 metre yüksekliğindeki Lifos Tesisleri'ne ulaşan doğaseverler, şehir manzarasının keyfini çıkarıyor.

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'nı gezmek isteyenler, düzenlenen ATV safariyle de doğayı keşfederek, 2 bin 200 rakımda oluşturulan patika yollarda gezebiliyor.



Ayrıca, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin de Tekir bölgesinde oluşturulan çadır kamp alanında elektrik, banyo ve lavabo gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor.