Erciyes Kayak Merkezi'nde kar sanata dönüşüyor

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye başta olmak üzere Almanya, İtalya, Belarus ve İran'dan heykel sanatçıları 11 kar blokundan animasyon karakterleri yapıyor.



Erciyes Tekir Kapı bölgesindeki kızak alanı yanında bulunan bölgede, 11 sanatçı kazma, kürek ve diğer aletlerle kar kütlelerine şekil veriyor.

Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Osman Yılmaz, en son 12 yıl önce düzenlenen etkinliği yeniden yapmaya başladıklarını söyledi.



Yılmaz, etkinliğin kültürel bir boyut ve sanatın bir değer yaratma olayı olduğunu belirterek, sanatçıların karla animasyon karakterleri yapacağını anlattı.