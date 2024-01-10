Erzincan'daki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Vatandaşlar, beyaz örtüyle bütünleşen göl ve çevresinde gezerek fotoğraf çekildi.



Bölgeye gelen ziyaretçilerden Gülseren Sezgin, AA muhabirine, Ergan Dağı'na hayran kaldığını belirterek, "Buranın buz tutması çok güzel olmuş. Görünümü ve manzarası çok güzel. Buz tutmuş bir göl var. Etrafında da gezilecek yerler var. Her insan gelip Ergan Dağı'nı görmeli." ifadelerini kullandı.



Murat Özmarasalı ise havası ve doğası için hem kar hem de kayak merkezini görmeye geldiklerini, huzur bulduklarını, buz tutan gölün de ayrı bir güzellik kattığını söyledi.