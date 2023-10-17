Erzurum Müzesi'ne iki ayda yaklaşık 35 bin ziyaretçi

Tunç ile Demir Çağ, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Erzurum Müzesi'ni 2 ayda yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti. Arkeolojik ve etnografik formatta hizmet verip Erzurum tarihi başta olmak üzere tunç, demir ve kalkolitik çağ, Helenistik, Roma ile Bizans dönemlerine ait eser ve görsellerin sergilendiği müzede, depolarda saklananlarla birlikte yaklaşık 20 bin eser bulunuyor.

Aralarında Ağrı, Bayburt ve Artvin'den gelen eserlerin de sergilendiği müzede, Erzurum kültürünü yansıtan Oltu taşı işlemeciliği, yöresel oyun hançer barı ile ata sporu cirit oyununa ait eser ve görseller de yer alıyor.