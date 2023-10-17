Erzurum Müzesi'ne iki ayda yaklaşık 35 bin ziyaretçi

Tunç ile Demir Çağ, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Erzurum Müzesi'ni 2 ayda yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti. Arkeolojik ve etnografik formatta hizmet verip Erzurum tarihi başta olmak üzere tunç, demir ve kalkolitik çağ, Helenistik, Roma ile Bizans dönemlerine ait eser ve görsellerin sergilendiği müzede, depolarda saklananlarla birlikte yaklaşık 20 bin eser bulunuyor.
Aralarında Ağrı, Bayburt ve Artvin'den gelen eserlerin de sergilendiği müzede, Erzurum kültürünü yansıtan Oltu taşı işlemeciliği, yöresel oyun hançer barı ile ata sporu cirit oyununa ait eser ve görseller de yer alıyor.
Tunç ile Demir Çağ, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Erzurum Müzesi'ni 2 ayda yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti. Erzurum Müzesi Müdür Yardımcısı Çetin Erbenzer, açıklamalarda bulundu.
Ziyaretçi yoğunluğunun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Erbenzer, "Ziyaretçi sayımız 35 bin civarında. İnşallah yıl sonuna kadar 100 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Bu rakamı tutturabilirsek, iyiyiz diyebiliriz." ifadesini kullandı.
Önceki müze binasının teşhir salonlarının yetersiz olduğunu belirten Erbenzer, eski binanın depreme dayanıksız olmasından dolayı yıkıldığını hatırlattı.
"MİLATTAN ÖNCE 9. YÜZYILA AİT TAŞ BABA HEYKELİMİZ VAR"
Kentte müzeciliğin 1947-48'de başladığına işaret eden Erbenzer, "En dikkat çeken eserimiz önceki müzede olmayan Şenkaya'nın Ormanlı Mahallesi'nde bulunan taş baba heykelimiz. Bu eserimiz milattan önce 9. yüzyıla ait. Bahçemizde de Oltu'da bulunan taş baba heykelimiz var. Bunlar Orta Asya'daki Türklerin ölü gömme mezar geleneğiyle ilgili bulunan gruplarımız. Bunların Erzurum ve Anadolu'da bulunması '1071'den önce Türkler burada yoktu' tezini ortaya koyanlara en büyük cevap" dedi.
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