Erzurum'da kurulan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nde milyonlarca yıllık fosiller sergilenecek

Atatürk Üniversitesi'nce Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, kurulumu tamamlanma aşamasında olan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nin yaz döneminde açılması planlanıyor.



Müzede, Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 60 yılda toplanan 250 bin birey, 10 bin türden oluşan koleksiyon özenle muhafaza ediliyor.



Dev mamut, dinozor ve balina replika koleksiyonlarının yanı sıra çok sayıda türden oluşan bitki, böcek, memeli hayvan, sürüngen, balık ve milyonlarca yıl öncesine ait fosilin bulunduğu müzede, üniversitenin öz kaynağı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın destekleriyle üst düzey bilimsel araştırmaların yapılması, biyoçeşitliliğin korunması ve eğitim anlamında topluma katkı sunulması hedefleniyor.