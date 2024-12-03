Erzurum'daki Narman Peribacaları ziyaretçilerini ağırlıyor

Erzurum'un Narman ilçesinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen peribacaları, beyaz ve kızıl görüntüsüyle misafirlerini ağırlıyor.

Erzurum'daki Narman Peribacaları ziyaretçilerini ağırlıyor

Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta, Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacaları, kar yağışının ardından ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Amerika'daki Grand Kanyon ile benzerliğiyle dikkati çeken ve 12 ayrı kanyonu bulunduran peribacalarını, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Erzurum'daki Narman Peribacaları ziyaretçilerini ağırlıyor - 1

Peribacalarını gezmeye gelenler, beyaz ve kızılın buluştuğu manzaranın fotoğraflarını çekip keyifli vakit geçiriyor.

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