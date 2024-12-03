Erzurum'daki Narman Peribacaları ziyaretçilerini ağırlıyor

Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta, Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacaları, kar yağışının ardından ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Amerika'daki Grand Kanyon ile benzerliğiyle dikkati çeken ve 12 ayrı kanyonu bulunduran peribacalarını, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.