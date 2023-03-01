Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesinde yer alan tarihi Eshab-ı Kehf Külliyesi, 6 Şubat'taki depremleri hasarsız atlattı.

Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı

Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile mağaraya sığınarak yüzlerce yıl burada uyudukları mekan olarak rivayet edilen ve milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan biri olan Eshab-ı Kehf Külliyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ayakta kalan yapılardan biri olarak dikkati çekti.

Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı - 1

Bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AA muhabirine, depremlerin ardından ilk günden itibaren Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesinde gönüllü olarak bulunduklarını söyledi. Yaptıkları incelemelerde Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin depremde hiç hasar almadığını gördüklerini belirten Ayvazoğlu, tarihi yapının en kısa sürede eskisi gibi ziyaretçilerine kavuşmasını arzuladıklarını kaydetti.

Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı - 2

Külliyeyi ziyaret eden Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "Depremin olduğu günden itibaren ülke olarak seferber olduk bölgeye. Biz de belediye başkanları olarak Kocaeli'den 3 belediye başkanı Kahramanmaraş'a geldik. Bölgede yaraların sarılması için elimizden gelen desteği, katkıyı sağlamaya çalıştık ve halen de devam ediyoruz" diye konuştu.

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