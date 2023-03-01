Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı

Külliyeyi ziyaret eden Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "Depremin olduğu günden itibaren ülke olarak seferber olduk bölgeye. Biz de belediye başkanları olarak Kocaeli'den 3 belediye başkanı Kahramanmaraş'a geldik. Bölgede yaraların sarılması için elimizden gelen desteği, katkıyı sağlamaya çalıştık ve halen de devam ediyoruz" diye konuştu.

