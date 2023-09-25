Eskişehir’in ilk dünya mirası: Sivrihisar Ulu Cami

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Sivrihisar Ulu Cami aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip en büyük hipostil cami olma özelliğini taşıyor.

Temelleri Sivrihisarlı kadı Leşker Emir Celaleddin Ali Bey tarafından atılan cami, bugünkü görünümünü Mevlana Celaleddin Rumi'nin müritlerinden Mikail bin Abdullah (Emineddin Mikail) tarafından 1274 yılında kazandı. Ayrıca bu eşsiz yapı Fatih Sultan Mehmet dönemi kadılarından Hızır Bey'in emri ile 1440 yılında onarıldı.

Bin 485 metrekarelik alana kurulan caminin çatısını ardıç ve sarı çam cinsi ağaçlardan oluşan 67 ahşap direk taşıyor. Bu direklerden 19’unun üzerinde antik mermer sütun başlıkları bulunuyor. Caminin minberi ise Anadolu Selçukluları'nın en değerli örneklerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Horasanlı İbn-i Mehmet'in el işçiliğiyle yapılan bu sanat eserinin çivi kullanılmadan geçme (kündekârı) yöntemiyle hayat bulduğu biliniyor.

