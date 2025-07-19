Fethiye'deki Ahmet Gazi Türbesi'nin bitişiğinde yer alan tarihi mezarlar restore edilecek

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ahmet Gazi Türbesi'nin bitişiğinde yer alan tarihi mezarlar restore edilecek.

Fethiye'deki Ahmet Gazi Türbesi'nin bitişiğinde yer alan tarihi mezarlar restore edilecek

Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan Kalesi'ndeki arkeolojik kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ile Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde Muğla Valiliği, Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi ile Fethiye Müzesi işbirliğinde sürüyor.

Fethiye Müzesi başkanlığında, Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel sorumluluğunda yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede yer alan tarihi mezarlıkta da çalışma başlatıldı.

Fethiye'deki Ahmet Gazi Türbesi'nin bitişiğinde yer alan tarihi mezarlar restore edilecek - 1

Ahmet Gazi Türbesi'nin bitişiğinde bulunan kabristandaki mezarlar restore edilecek ve mezarların kime ait olduğu belirlenecek. Çalışmayla taşlarındaki Osmanlıca yazılar Türkçeye çevrilerek mezarların yanına yerleştirilecek.

Prof. Dr. Kadir Pektaş, türbenin bitişiğinde muhtemelen Menteşeoğlu döneminden kalma cami kalıntısının olduğunu söyledi.

Türbenin yakın çevresindeki mezarlıkta bugüne ulaşan az sayıda, özellikle Osmanlı dönemi mezar ve mezar taşlarının yer aldığını belirten Pektaş, "Bu mezar taşlarının kitabelerini şu anda okuyoruz. Mezarlıkta bakım, temizlik çalışmasının ardından kazı ve koruma çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bakımsız halinden kurtarıp bu noktayı gezilip görülebilir, anlaşılabilir hale getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Pektaş, projelerin onaylanmasının ardından kapsamlı restorasyon çalışması yapılacağını anlattı.

Fethiye'deki Ahmet Gazi Türbesi'nin bitişiğinde yer alan tarihi mezarlar restore edilecek - 2

"TAŞLARDA FARKLI İSİMLER GEÇİYOR"

Okumasını yaptıkları bazı mezar taşlarında geçmişte 'nin yönetiminde yer alan isimlere rastladıklarını belirten Pektaş, "Bir taşta 'nin eski adı olan Meğri Kaymakamı yazıyor. Başka isimler de geçiyor taşlarda. Genellikle diğer mezar taşlarında olduğu gibi 'Halimden ibret alın, siz de öleceksiniz.' gibi sözler yer alıyor. Bir hanıma ait zarif mezar taşında ise Ahmet Gazi'nin yanında yer aldığını söyleyen bir şiirle karşılaştık" diye konuştu.

Pektaş, mezar taşlarından Fethiye'nin yakın tarihi ve Osmanlının son dönemiyle ilgili ipuçları elde edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Restorasyonu yapılan mezar taşlarının yanına üzerindeki yazıların yer aldığı, mezarların kimlere ait olduğunu bildiren levhalar yerleştireceğiz. Belki de oradaki şiirleri, kitabeleri olduğu gibi yazacağız ki insanlar, bunları rahatça okuyup öğrenebilsin. Ahmet Gazi Türbesi'ni ziyarete gelenler de bitişiğindeki mezarlığı ziyaret etmiş olacak. Mezarların kimlere ait olduğunu ve üzerinde ne yazdığını anlamış olacaklar."

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