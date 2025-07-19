Fethiye'deki Ahmet Gazi Türbesi'nin bitişiğinde yer alan tarihi mezarlar restore edilecek

"TAŞLARDA FARKLI İSİMLER GEÇİYOR"



Okumasını yaptıkları bazı mezar taşlarında geçmişte Fethiye'nin yönetiminde yer alan isimlere rastladıklarını belirten Pektaş, "Bir taşta Fethiye'nin eski adı olan Meğri Kaymakamı yazıyor. Başka isimler de geçiyor taşlarda. Genellikle diğer mezar taşlarında olduğu gibi 'Halimden ibret alın, siz de öleceksiniz.' gibi sözler yer alıyor. Bir hanıma ait zarif mezar taşında ise Ahmet Gazi'nin yanında yer aldığını söyleyen bir şiirle karşılaştık" diye konuştu.



Pektaş, mezar taşlarından Fethiye'nin yakın tarihi ve Osmanlının son dönemiyle ilgili ipuçları elde edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Restorasyonu yapılan mezar taşlarının yanına üzerindeki yazıların yer aldığı, mezarların kimlere ait olduğunu bildiren levhalar yerleştireceğiz. Belki de oradaki şiirleri, kitabeleri olduğu gibi yazacağız ki insanlar, bunları rahatça okuyup öğrenebilsin. Ahmet Gazi Türbesi'ni ziyarete gelenler de bitişiğindeki mezarlığı ziyaret etmiş olacak. Mezarların kimlere ait olduğunu ve üzerinde ne yazdığını anlamış olacaklar."