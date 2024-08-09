Figürlü sıcak hava balonları Ürgüp semalarını renklendirdi

Festival kapsamında, Nevşehir kent merkezi ile ilçe ve beldelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, gastronomi ve atölye çalışması, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen "Kültür Yolu Festivalleri"nin yedinci ayağı olan Nevşehir, 3 Ağustos'tan beri çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Festivale Moldova'dan katılan balon pilotu Evgheni Costiuc, Kapadokya'nın ilgi çekici bir manzaraya sahip olduğunu, iki gündür bölgede uçuş yapmaktan keyif aldığını belirterek, "Buraya davet edilmekten dolayı çok mutluyum. Kapadokya'ya gelmek hep aklımdaydı. Burası çok güzel bir yer" dedi.

Hollanda'dan katılım sağlayan balon pilotu Dinie Bosma da Kapadokya'nın sahip olduğu doğal güzellikler içinde uçuş yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.



Figürlü sıcak hava balonları, hava koşullarının uygun olması halinde hafta sonunda Göreme beldesinde peribacalarıyla kaplı vadilerin çevresinde gösteri uçuşuna devam edecek.

