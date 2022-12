Filipinler heyeti turizmi güçlendirmek için Türkiye'ye geldi

Türkiye’ye daha fazla Filipinli turist getirmek ve Türk gezginleri de Filipinler’de ağırlamak adına Filipinli bir heyet Türkiye’ye geldi.

Heyette Filipinler Turizm Bakanlığı’na bağlı Ürün ve Pazar Geliştirme Direktörü Dr. Paulo Benito S. Tugbang, Filipinler'deki Bohol ve Cebu’nun devlet nezdindeki temsilcileri ve Orientours Company Ltd. Başkanı Joebert Opulencia yer aldı. Filipinler’den gelen heyete, Filipinler’in Ankara’da bulunan Türkiye Büyükelçisi-Maria Elena Algabre ve Filipinler İstanbul Başkonsolosu-Arvin de Leon da eşlik etti.



Heyet, İstanbul’da, Türkiye’nin önde gelen tur operatörleri, seyahat acenteleri, havayolları ve sektörün önde gelen temsilcilerinin de katılımıyla, Türkiye’deki paydaşlarla turizm hareketliliğine karşılıklı değer yaratma üzerine pozitif görüşmeler gerçekleştirdi.



Sektör profesyonelleriyle yapılan buluşmada, açılış konuşmasını yapan Filipinler’in Türkiye Büyükelçisi-Maria Elena Algabre, “Bizim için çok değerli bu organizasyonda bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün ülkemizin güzelliklerini, turistler için ilgi çekici özelliklerini, ulaşım imkanlarını, leziz Filipin mutfağını sizlerle paylaşacağız. Bu paylaşımları yapmak üzere Filipinler’den gelen heyetimiz sizlere çok keyifli bir sunum hazırladı. Bizzat Turizm organizasyonlarımızı yöneten Filipinler Turizm Bakanlığı bünyesindeki Ürün ve Pazar Geliştirme Direktörü Paulo Benito Tugbang, Filipinler’i tanıtan detaylı bir sunum paylaşacak. Filipinler’in dünyaca meşhur İngilizce dil okulları hakkında arkadaşlarımız sizleri bilgilendirecek. Ardından Bohol ve Cebu’dan gelen destinasyon uzmanlarımız size bölgelerini tanıtacaklar” diyerek, Türkçe “Filipinler’e gel gel gel…” diyerek konuşmasını tamamladı.



KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ KURAN BİR ÜLKEYİZ



Açılış konuşmasının ardından Filipinler Turizm Bakanlığı’na bağlı Ürün ve Pazar Geliştirme Direktörü Dr. Paulo Benito S. Tugbang, “Türkiye ile karşılıklı olarak turizm hareketliliğimizi geliştirmek için İstanbul’a gelmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Avrupa ve Asya arasında köprü görevi gören, zengin tarihi ve güzellikleri ile Türkiye, turistler için son derece cazip bir ülke. Biz de kültürel olarak çok zengin bir ülkeyiz, Çin, Malezya, Amerika ve İspanyol kökenli çok fazla vatandaşımız var, bu sebeple biz de ülke olarak Türkiye gibi dünyada kültürler arası köprü kuran bir ülkeyiz” dedi.



TÜRKİYE'YE HER YIL ORTALAMA 95 BİN FİLİPİNLİ TURİST GELİYOR



Pandemiden önce Türkiye’ye yılda ortalama 95.000 Filipinli turistin geldiğini belirten Tugbang, Türkiye’den ise Filipinlere her yıl artış ivmesi ile 8.500 seyahat severin geldiğini aktardı. Tugbang, “Dünya genelinde pandemi önlemlerinin gevşetilerek normal hayata dönüşle beraber, Türkiye’ye gelecek Filipinlilerin de sayısının 2023’le birlikte 100.000 rakamlarının üzerine çıkacağını düşünüyoruz, biz de Filipinler olarak her yıl daha fazla Türk gezgini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız” dedi.



Bunun yanı sıra Türkiye’yi ziyaret eden Filipinli turistlerin Türkiye’de en çok İstanbul’u tercih ettikleri ayrıca kültür tatili seven Filipinli turistlerin Efes Antik Kenti’ni de ziyaret ettiklerini belirtti. Ülkelerinin Uzakdoğu’da yer alması nedeniyle Türkiye’ye gelen Filipinlilerin 10-15 gün aralığındaki paket turları tercih ettiğini belirtti. Ayrıca uzak yoldan Filipinlilerin Türkiye’nin yanı sıra komşu ülkeleri de görebilecekleri organize grup turları ve münferit seyahat severlerden faydalandığını da sözlerine ekledi.



DAHA FAZLA TÜRK TURİSTİ FİLİPİNLER'DE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ



2023 yılında daha fazla Türk seyahat severleri Filipinler’de ağırlamak istediklerini belirten Tugbang, “Türkler ülkemize geldiklerinde Manila, Cebu, Palawan, Boracay ve Bohol’u daha çok tercih ediyorlar. Kültür seyahatinin yanı sıra ağırlıklı olarak deniz tatili için zaman ayırıyorlar. Ülkemiz her yıl turizmde hizmet kalitemizin üst seviyelerde olması nedeniyle uluslararası ödüllere layık görülüyor. Conde Nast Travel tarafından dünyanın en güzel 40 ülkesi arasında gösterildik. Boracay, Palawan ve Cebu Travel + Leisure tarafından dünyanın en iyi 25 adası içinde yer aldı. TIME’da Boracay dünyanın en muhteşem 50 yeri içinde gösterildi. World Travel Awards 2022’de Filipinler Asya’nın lider Deniz-Kum-Güneş Tatili ve lider Dalış destinasyonu seçildi. Bu güzel ülkeyi Türk seyahatseverlerin de görmesinden mutluluk duyacağız. İngilizce dil okullarımıza, leziz Filipinler mutfağımıza veya eşsiz Uzakdoğu kültürü ve muhteşem doğamıza bekliyoruz” dedi.



Tugbang konuşmasının devamında, “2023 yılında Türkiye’de Roadshow etkinliklerimiz, ülkemizi tanıtıcı FAM trip gezileri, Türkiye’de iletişim, reklam çalışmaları ve fuarlara da katılım sağlayarak, her iki ülke arasında turizmi karşılıklı geliştirebilmek için var gücümüzle çalışacağız” diyerek noktaladı.