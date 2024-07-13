Flamingo adasının yeni sakinleri kıtalar arası uçuşa hazırlanıyor

Dünyanın en büyükleri arasında gösterilen adada 30 ila 32 günlük kuluçka dönemini tamamlayan 15 bin civarındaki yavru, mayıstan itibaren yumurtalarının kabuklarını kırarak dünyaya gözlerini açıyor. Famingo yavruları yumurtadan çıktıktan 20 ila 25 gün sonra ise suyla tanışıyor. Yeni doğan yavruların suda toplu olarak bulundukları yere ise "kreş" adı veriliyor. Vakitlerinin büyük bir kısmını kreşte geçiren yavrular, zaman zaman da dünyaya geldikleri adaya çıkıyorlar.

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip olan flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı "artemia salina" ile besleniyor. Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavrular, 3'üncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.



Flamingo yavrularının kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışma yapıyor.



DÜNYANIN EN BÜYÜK YAPAY FLAMİNGO ADASI

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Murat Aslanapa, AA muhabirine, Türkiye'nin 14 Ramsar alanından biri olan Gediz Deltası Sulak Alanındaki flamingo adasının dünyanın en büyük yapay flamingo üreme adası özelliğini taşıdığını söyledi.



Flamingoların kuluçka döneminin genellikle nisan ayının ilk haftası ile mayıs ayının ilk haftası arasında olmak üzere 30-32 gün olduğunu anlatan Aslanapa, mayıs ayında dünyaya gelen flamingoların bu dönemlerde doğdukları adanın yanında suya indiğini belirtti.



Söz konusu alanı "kreş" olarak tanımladıklarını ifade eden Aslanapa, flamingo üreme adasının kuluçka döneminden önce kuşlar için özel olarak hazırlandığını anlattı.



Adanın 24 saat boyunca kameralarla izlendiğini dile getiren Murat Aslanapa, şunları kaydetti:



"Flamingolar önce rüzgara karşı kanat çırparak uçma denemelerine başlıyor, sonra da diğer sulak alanlara dağılıyorlar. Flamingolar ülkemizde sadece iki yerde ürüyor. Birisi Tuz Gölü, birisi şu an içinde bulunduğumuz Gediz Deltası. Uçmayı öğrendikten sonra buradan çıkıp Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Tunus gibi ülkelere rahatlıkla gidebiliyorlar. Oradan da bize gelebiliyorlar. Örneğin 2019 yılında buradaki yavru flamingolara halkalama çalışması yapıldı. Halkalandıktan 2 ay sonra flamingolardan bir tanesi İtalya'nın Napoli kentine gitmiş. Yine halkalandıktan 2,5 ay sonra Mallorca Adası'na gitmiş, Yani demek ki bunlar 4,5 aylıkken oralara ulaşabiliyor."