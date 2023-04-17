Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama yerlerinin başında geliyor. İran'ın Urumiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası'na gelen ve bir süre burada konaklayarak yavrularını büyüten flamingoların ilk kafilesi bu yıl nisan ayının ortalarında Muradiye ilçesinin Karahan bölgesindeki Van Gölü kıyılarına gelmeye başladı.
Türkiye'deki 453 kuş türünden yarısına yakınının konaklama ve üreme alanı olan İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü ve göl havzasındaki diğer sulak alanlar, her yıl flamingoların gelişiyle birlikte renkleniyor. Kasım ayına kadar Van Gölü havzasında konaklayacak olan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte Afrika'ya göç edecek ardından da yine Hazar ve Urumiye bölgesine dönecek.
HAVZADA BESİN BULABİLİYORLAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden ilk etkilenecek olan yaban hayvanlarının flamingolar olduğunu ve göçmen kuşların halen havzada besin bulabildikleri için geldiklerini söyledi. Prof. Dr. Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların zengin olması ve bozulmamış doğal yapısıyla yaban hayvanlarının tercih sebebi olduğunu belirtti.
"BU YIL DAHA ÇOK SAYIDA FLAMİNGO GELDİ"
Prof. Dr. Aslan, geçen yıla göre bu yıl daha çok flamingonun geldiğini de anlatarak, “Geçmiş yıllarda şubat aylarında da geldikleri oldu. Bazen de iklim çok ılıman gittiğinde flamingolar buradan hiç göçmeden kafilelerin burada kaldıkları da var. Bu yıl iklim yapısını düşündüğümüz zaman bir anda çok sayıda flamingo geldi. Bu da bize erken gelmiş gibi gelebilir. Ama, genelde Van'da şubat ayının sonu ile kasım ayının başına kadar flamingo görmek mümkündür" dedi.