Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama yerlerinin başında geliyor. İran'ın Urumiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası'na gelen ve bir süre burada konaklayarak yavrularını büyüten flamingoların ilk kafilesi bu yıl nisan ayının ortalarında Muradiye ilçesinin Karahan bölgesindeki Van Gölü kıyılarına gelmeye başladı.

Türkiye'deki 453 kuş türünden yarısına yakınının konaklama ve üreme alanı olan İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü ve göl havzasındaki diğer sulak alanlar, her yıl flamingoların gelişiyle birlikte renkleniyor. Kasım ayına kadar Van Gölü havzasında konaklayacak olan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte Afrika'ya göç edecek ardından da yine Hazar ve Urumiye bölgesine dönecek.