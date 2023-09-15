Fosil kazılarında bu yıl "zürafa sezonu" yaşandı

"MEGAFAUNA VAR"

Türkiye'nin farklı bölgelerinde de fosil kazısı yapıldığını aktaran Köylüoğlu, "Burayı diğer fosil lokalitelerden ayıran özellik şu, burada megafauna (büyük morfoloji gösteren hayvanlar) var. Hortumlular dediğimiz takımın fosilleri yoğunlukta. Geçen senelerde çenesiyle beraber bulunmuş kafatasımız var, eklemli ön kol kemiğimiz var. Yani hortumlu takımına ait birçok fosilimiz var. Onun haricinde zürafagillere ait iki tam kafatasımız var." ifadelerini kullandı.



Köylüoğlu, 7,5 milyon yıl öncesine tarihlenen fosillerin Amerika'dan, Avrupa'dan gelen jeologlarca tarihlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:



"Bir tabakada bulunan fosil başka bir tabakada bulunmayabiliyor. Örneğin bu tabakada geçen seneye kadar bir tane bile hortumlu örneği bulunmamıştı ama geçen sene özellikle iki tane örneği bulundu. Bunlardan biri ön kol kemiğiydi. Ön kol kemiği parmaklarıyla beraber bulundu. Filin eklemlisini bulmak aslında bizim için heyecanlandırıcıydı. Onun haricinde yanında üst üste binmiş bir şekilde kürek kemiğini de bulduk. Böyle olunca da tabi ki tarihlendirme çalışmaları tekrar tekrar yapılıyor."



Köylüoğlu, 7,5 milyon yıl önce Kızılırmak Havzası'nın daha geniş olduğunu, su bolluğundan dolayı memeli canlıların yoğunlukta bulunduğunu belirtti. Kayseri'nin subtropikal bir iklime, yarı ormanlık ve yarı savana alanlara sahip olduğunu aktaran Köylüoğlu, "Şu anki günümüzde yaşayan Afrika canlılarına yakın bir habitat. O yüzden o zamanda bu canlıların ataları yaşamış." dedi. Uzman atropolog Ömer Dağ da bu yılki kazılarda ağırlıklı olarak zürafaya ait örnekleri çok bulduklarını, bu sene ön kol kemiği, arka ayak kemiği gibi uzun kemiklerin bolca çıktığını aktardı.