Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 6 milyon ziyaretçi hedefi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan, yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türden 4 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

Önceki sene 5 milyon, bu yıl ise şu ana kadar 3 milyon 375 bin ziyaretçinin gezdiği hayvanat bahçesini, yeni yılda 6 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3. ve dünyanın sayılı yaşam merkezlerinden biri olduğunu söyledi.