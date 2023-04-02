Gaziantep'te 600 yıllık tarihi hamam depreme meydan okudu

Kahramanmaraş merkezli depremde başta Gaziantep’in sembolü olan Gaziantep Kalesi olmak üzere birçok tarihi yapı büyük hasar gördü. Gaziantep Kalesi'nin yanında bulunan 600 yıllık tarihi Naib Hamamı depremden hiçbir hasar almadan kurtuldu.

Depremden sonra altı defa incelemede bulunulmasına rağmen hiçbir sorun tespit edilmedi. Tarihi hamam dayanıklılığı ve sağlamlığı ile depremden sonra depremzede insanların ilk sığındığı ve kendini güvende hissettiği yer oldu.

Hamam’ın 600 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve birçok tarihi olaya ev sahipliği yaptığını belirten hamam işletmesi sahibi Osman Küsbeoğlu, “İçinde bulunduğumuz Naib Hamamı bize dedemizden yadigar kaldı. Yaklaşık olarak 600 yıllık bir Osmanlı hamamı. Yavuz Sultan Selim’in Mercidabık’a giderken konakladığı yer diye rivayetler var” dedi.