Gaziantep'te 600 yıllık tarihi hamam depreme meydan okudu

Kahramanmaraş merkezli depremde başta Gaziantep’in sembolü olan Gaziantep Kalesi olmak üzere birçok tarihi yapı büyük hasar gördü. Gaziantep Kalesi'nin yanında bulunan 600 yıllık tarihi Naib Hamamı depremden hiçbir hasar almadan kurtuldu.
Depremden sonra altı defa incelemede bulunulmasına rağmen hiçbir sorun tespit edilmedi. Tarihi hamam dayanıklılığı ve sağlamlığı ile depremden sonra depremzede insanların ilk sığındığı ve kendini güvende hissettiği yer oldu.
Hamam’ın 600 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve birçok tarihi olaya ev sahipliği yaptığını belirten hamam işletmesi sahibi Osman Küsbeoğlu, “İçinde bulunduğumuz Naib Hamamı bize dedemizden yadigar kaldı. Yaklaşık olarak 600 yıllık bir Osmanlı hamamı. Yavuz Sultan Selim’in Mercidabık’a giderken konakladığı yer diye rivayetler var” dedi.
Küsbeoğlu, “Mekan Osmanlı yapısı, burada ecdadımızın geçmişte yaptığı yapıların ne kadar sağlıklı olduğu da göz önünde. En büyük kanıtlardan bir tanesi de burası. Hamam 600 yıldır ayakta duruyor. Bu gibi yerler çalıştıkça, kullanıldıkça ayakta duruyor. Kapalı olsaydı, kullanılmasaydı bugünlere ulaşması mümkün değildi. Bizde deprem sürecinde ilk haftayı atlattıktan sonra sahada çalışan insanlarımıza, destek olmaya çalıştık” dedi.
"DEPREMDE SIĞINDIĞIMIZ YER OLDU”
Depremden sonra insanların kalacak yer arayışına hamamı açarak yardımcı olan ve ailesi başta olmak üzere onlarca insana konaklama imkanı sunan Küsbeoğlu, “Deprem anında ilk sığındığımız yer hamam oldu. Biz burada yaklaşık 10 gün konakladık ailelerimizle beraber. Hatta aynı anda dışarıda kalan insanlara da yardımcı olduk. 50-60 kişi kaldı burada" diye konuştu.
Hamamın mimari yapısı hakkında bilgi veren Küsbeoğlu, “Yapının kolonları 2 metre, kubbe yüksekliği 20-25 metre. Hamamın tamamıyla duvar kalınlığı, en ince 80 cm’den başlıyor. Çok güzel bir temel ve yapı yapılmış, çok büyük kemerler var, kubbe var. İçeride ayrı olarak iki tane daha kubbe var, hiçbir yerde en ufak bir zayiatımız yok” dedi.