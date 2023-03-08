Gaziantep'te depremde zarar gören tarihi yapılar restore edilecek

Vali Davut Gül ise tescilli tarihi binalar için ayrı bir çalışmanın yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, “Gaziantep’te olağanüstü bir kültür hazinesi var. Bunlara adeta kadife eldivenle dokunur gibi dokunmak gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmayı da hem Büyükşehir Belediyesi hem de diğer kurumlar iş birliği ile inşallah yürütülecek" dedi.