Gaziantep'te depremde zarar gören tarihi yapılar restore edilecek

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük deprem, Gaziantep'teki tarihi yapılarda da ciddi hasar ve tahribata neden oldu. Yaşanan depremler sonrası Gaziantep Kalesi, Şirvani Cami, Karagöz Cami, Karatarla Cami gibi tarihi yapılar ciddi hasar aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül, zarar gören tarihi yapılardaki son durumu gözlemlemek için teknik ekiple saha incelemesi yaptı.
TARİHİ YAPILARIN TAMİRİ İÇİN BİLİM KURULU TOPLANACAK
Kültür Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından istişare ve koordinasyonun devam ettiğini belirten Başkan Fatma Şahin, hasar alan bütün tarihi yapıların aslına uygun tamiratı ve güçlendirilmesi için 9 Mart Perşembe Günü oluşturdukları bilim kurulunu toplayacağını açıkladı.
İncelemeler sonrası açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül ve ekibi ile iyi bir koordinasyon oluşturarak tarihi yapıları hızlı bir şekilde ayağa kaldırılmasının en büyük görevlerinden birisi olduğunu vurguladı.
Vali Davut Gül ise tescilli tarihi binalar için ayrı bir çalışmanın yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, “Gaziantep’te olağanüstü bir kültür hazinesi var. Bunlara adeta kadife eldivenle dokunur gibi dokunmak gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmayı da hem Büyükşehir Belediyesi hem de diğer kurumlar iş birliği ile inşallah yürütülecek" dedi.