Gaziantep'teki sulak alanlar kuş fotoğrafçılarının uğrak yeri oldu

Başta Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar ve Kayacık barajları olmak üzere birçok sulak alanda farklı türdeki kuşlara ev sahipliği yapan kent, göçün yoğun olduğu özellikle bahar aylarında Türkiye'nin dört bir yanından kuş bilimcileri ve kuş fotoğrafçılarını ağırlıyor.



Göç eden nadir türlere ev sahipliği yapan kentte, yaz ördeği, terek düdükçünü, kap kumrusu, büyük kum kuşu, sürmeli çalı kuşu, kara boğazlı ötleğen, puhu, çizgili ishak kuşu, çizgili kum kuşu, kara kanatlı bataklık kırlangıcı, küçük sakarca, tarla ardıcı, İzmir yalıçapkını gibi 200'den fazla kuşu gözlemlemek mümkün.



Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, kentin Türkiye'deki en çok kuş popülasyonu olan illerden birisi olduğunu ifade etti.



Gaziantep'teki sulak alanların Türkiye'nin sayılı kuş gözlem noktalarından olduğunu dile getiren Yener, şöyle konuştu:



"Çok sayıda kuş geliyor hatta bu kuşları gözlemlemek adına Türkiye’nin her yerinden, her bölgesinden kuş/ornito fotoğrafçıları gelip kuşları fotoğraflıyor. Gaziantep'te birçok kuş gözlem noktası var ama özellikle su kenarları çok önemli. Bir arkadaşımız uzun zamandır görünmeyen yaz ördeğini gördü. Biz de onu yakalamak (fotoğraflamak) ümidiyle geldik hatta haberi duyan şehir dışından arkadaşlar da geldi. Bizim en büyük sıkıntımız, bilinçsiz avlanma. Hayvanlar kaçıyor ve fotoğraflamak zorlaşıyor."