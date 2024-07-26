Gazze'deki Aziz Hilarion Manastırı, UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hani el-Hayik'in basın ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi'nin Hindistan'da 46. oturumunu gerçekleştirdiği belirtildi.



Söz konusu oturumda Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Aziz Hilarion Manastırı'nın UNESCO'nun Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alındığına işaret edilen açıklamada, manastırın Filistin tarihinin ayrılmaz parçalarından biri olduğuna dikkat çekildi.



Filistin Devlet Başkanlığının Gazze Şeridi'ndeki Filistin tarihini ve kültürünü koruma yönündeki çabalarının bir sonucu olarak bu kararın alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım savaşı kapsamında tarihi ve kültürel eserlerin de yok olduğu kaydedildi.



Gazze'nin en eski tarihi eserleri arasında yer alan Aziz Hilarion Manastırı'nın milattan sonra 329 senesinde inşa edildiği belirtiliyor.



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 30 Aralık 2023’te yaptığı yazılı açıklama ile İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle bölgedeki 325 tarihi ve kültür varlıktan 200'den fazlasının yıkıldığını bildirmişti.



Yıkılan tarihi yapılar arasında Cibaliya'daki El-Ömeri Camisi, Cibaliya Bizans Kilisesi, Şeyh Şaban Camisi, Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'ndeki Zafr Demri Camisi, Deyr el-Belah kentindeki El-Hıdr Makamı, Han Yunus'taki Halil er-Rahman Camisi ve Gazze kentindeki Yazma Eserler Merkezi'nin olduğu kaydedilmişti.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.