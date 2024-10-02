Gece Müzeciliği Projesi kapsamında 361 bin 215 ziyaretçi ağırlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl ilk kez hayata geçirilen 'Gece Müzeciliği' uygulamasının kültür turizminde yeni bir dönemin kapılarını araladığı belirtilerek, "Nisan ayından itibaren devreye giren proje, ören yerlerini ve müzeleri gece saatlerinde ziyaret etmek isteyenler için büyük bir fırsat oldu ve toplamda 361 bin 215 ziyaretçi ağırladı" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gece Müzeciliği kapsamında İzmir Efes ve Denizli Hierapolis (Pamukkale) gibi Türkiye'nin en önemli kültürel miras alanları, akşamın huzurlu atmosferinde doldu taştı. İlk yılında büyük bir başarı yakalayan Gece Müzeciliği Projesi, Türkiye'nin tarihi zenginliklerine olan ilginin sadece gündüzle sınırlı olmadığını gösterdi ve özellikle sıcak yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Nisan-eylül ayları arasında, İzmir Efes Örenyeri'ni 284 bin 240, Denizli Hierapolis'i (Pamukkale) ise 76 bin 975 kişi ziyaret etti. Gece Müzeciliği Projesi'yle sadece birkaç ayda on binlerce kişinin ziyaret ettiği bu ören yerleri, aynı zamanda turizmin sezon dışı zamanlarda da hareketlenmesine katkıda bulundu."