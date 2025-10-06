Gece ziyaretine açılmıştı: Olympos Antik Kenti'ne yoğun ilgi

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Likya uygarlığının en önemli kentlerinden Olympos, büyük ilgi görüyor. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Olympos Antik Kenti'nde ışıklandırma çalışmalarıyla akşam saatlerinde de ziyaretçi ağırlanmaya başlandı.

Özellikle gündüz hava sıcaklığının yüksek olduğu kentte, turistler daha çok hava karardıktan sonra Olympos'u ziyaret etmeye başladı.

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde kalan, köklü tarihi, kalıntıları, eşsiz doğası ve sahili ile ziyaretçilerini büyüleyen Olympos'ta hareketlilik uygulamanın başlamasıyla akşam saatlerinde daha da arttı.