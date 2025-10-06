Gece ziyaretine açılmıştı: Olympos Antik Kenti'ne yoğun ilgi
Antalya'da bulunan Olympos Antik Kenti'ndeki ziyaretçi hareketliliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gece müzeciliği uygulamasıyla daha da arttı.
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Likya uygarlığının en önemli kentlerinden Olympos, büyük ilgi görüyor. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Olympos Antik Kenti'nde ışıklandırma çalışmalarıyla akşam saatlerinde de ziyaretçi ağırlanmaya başlandı.
Özellikle gündüz hava sıcaklığının yüksek olduğu kentte, turistler daha çok hava karardıktan sonra Olympos'u ziyaret etmeye başladı.
Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde kalan, köklü tarihi, kalıntıları, eşsiz doğası ve sahili ile ziyaretçilerini büyüleyen Olympos'ta hareketlilik uygulamanın başlamasıyla akşam saatlerinde daha da arttı.
"HAVA SERİNLEYİNCE ANTİK KENTİ GEZMEK ÇOK DAHA RAHAT"
Olympos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, gece müzeciliği uygulaması sayesinde antik kenttin saat 21.00'e kadar ziyaret edilebildiğini söyledi.
Gelecek yıldan itibaren ise gece yarısına kadar tarihi alanın ziyarete açık olacağını belirten Öztaşkın, "Havanın karardığı, serinlediği saatlerde antik kenti gezmek çok daha rahat oluyor. İnsanların akşam saatlerinde daha ilgili ve etraflarına dikkatli bakarak gezdiklerine şahit oluyoruz" dedi.
Olympos'a gelenler kiliseler, piskoposluk sarayı, Lykiarkes Marcus Aurelius Arkhepolis Anıt Mezarı, mozaikli yapı, Antimakhos Lahdi gibi önemli eserleri görme şansı yakalıyor.
