Gelinler Dağı'ndaki tarihi kaya mezarları depremlerde hasar görmedi

Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrasında, 3 dakika arayla iki depremin yaşandığı Hatay, 'hayalet şehir'e döndü. Kentte tarihi yapılar da zarar gördü. Hatay ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, 75 bin metrekarelik alanı kapsayan, tarihi mirası ve coğrafi güzellikleriyle ilgi gören Gelinler Dağı Nekropol Alanı'ndaki Roma dönemine ait kaya mezarları, dört büyük depreme rağmen hasar almadı.



Gelinler Dağı, tarihi Roma dönemine dayanan ve yapılan keşiflerde üzerlerinde çeşitli motifler, steller, koçbaşları bulunan kaya mezarları, dönemin uygarlığı ve gelenekleri hakkında önemli ipuçları taşıyor. Kaya mezarlarının her odasının önünde, ölen kişilere ilişkin bilgiler yer alıyor.