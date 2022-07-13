Gençler Kapadokya’da ücretsiz konaklayacak

“Seyahat Sever” Projesi çerçevesinde, Kapadokya'ya gelen gençler, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda ücretsiz konaklayabilecek. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Bu proje, 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. KYK yurtlarında gençlerimizin hem öğrenmelerini, hem seyahat etmelerini aynı zamanda burada ücretsiz kalabilmelerini sağlayan bir proje” şeklinde konuştu.



"KAPADOKYA'YI KENDİ GÖZLERİYLE GÖRSÜNLER"

Vali Becel “376 kız, 322 erkek öğrencinin rahatlıkla kalabileceği yurtlarımızda bu hizmeti gençlerimize vereceğiz. Türkiye’nin kalbi, dünyanın parlayan yıldızı, Kapadokya’nın bu proje sayesinde ülkemizdeki gençlere tanıtılmasını ve onların aracılığı ile dünyaya tanıtılmasını sağlamış olacağız. Kapadokya’yı gören görmeyen tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı buraya davet ediyorum. Herkes çıksın gelsin ve ücretsiz olarak yurtlarımızda kalsın” dedi.



"TALEP OLURSA ÜÇÜNCÜ YURDU DA FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ"

Nevşehir’de gençlerin yoğun talepleriyle karşılaşacaklarını söyleyen Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir de "Özellikle Kapadokya gibi turizm bölgelerinde konaklamak için uygun fiyatta yer bulmak mümkün olmuyor. Bu anlamda gençlerin en büyük ihtiyaçlarından birisi de buydu. Proje ile 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz ücretsiz konaklayabilecek. Talep olması durumunda üçüncü yurdumuzu da faaliyete geçireceğiz. Gençlerimiz Kapadokya’ya geldiklerinde burada unutulmaz anlar yaşamaları adına ekibimiz ile hazırız” diye konuştu.