Gezgin Muammer Yılmaz 11 günde sadece su içerek yaptığı doğa yürüyüşüyle ilke imza attı

Muammer Yılmaz, Avrupa'nın uzun mesafe doğa yürüyüşü parkurlarından Tour du Mont-Blanc'ı 11 günde sadece su içerek, sırt çantasız ve ayağında sandaletle tamamlamasıyla bir ilke imza attı.



46 yaşındaki Yılmaz, Mont Blanc masifini çevreleyen 162 kilometrelik mesafe ve toplam 10 bin metre rakım değişimini kapsayan İsviçre, İtalya ve Fransa'nın bazı kısımlarından geçen parkuru, 11 günde su dışında hiçbir gıda takviyesi almadan tamamladı.



Yılmaz, "Fransa'da Colmar şehrinde doğdum. Strasbourg'da öğrenci olarak sinema-televizyon bölümünde okudum. Ama genç yaşta her sene 6 bin kilometre arabayla Türkiye'ye gidip gelirdik. Bugüne kadar 100 ülke gezme şansımız oldu" dedi.



Muammer Yılmaz, "En son gezimizde maceramız Tour de Mont Blanc yani Avrupa'nın en yüksek dağının etrafında yürüdüm. Çok güzel bir yürüyüş ama biraz zorlu, toplam 10 bin metre tırmanıyorsun ve iniyorsun her gün bin metre inip çıkıyorsun kolay bir şey değil. Çantasız özel bir sandalet giyerek su orucu tutarak dağlarda yürüdüm. Yani dağ suyu ve temiz havayla bir yürüyüş yaptım" diye konuştu.



"SUYU KAYNAĞINDAN İÇMEK MUHTEŞEMDİ"



"Bu inanılmaz manzaralarda yürümek, suyu kaynağında içmek ve tertemiz dağ havasını solumak muhteşemdi" diyen Yılmaz, "11 gün su orucu tutarak çok zor günler geçirdim. Varışta, kurtuluştan ve mutluluktan ağladım" şeklinde konuştu.



Türk maceracı, "11 gün 33 öğün demek. 33 yemek yemedim ara öğün bile yok bir fındık bile yemedim. Vücutta bazı enerjiler bitmişti. Yürürken ve bu enerjileri ararken her adımda bir zorluk oluyordu ve tabii ki yolculuğu bitirince hem kurtuldum hem de başardım hissi vardı" açıklamasında bulundu.