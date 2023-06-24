Gezi tutkunları Doğu Ekspresi'nde yoğunluk oluşturdu

"AYNI RAHATLIĞI OTOBÜSTE BULAMAM"

Yeşile bürünen Kars Ovası'ndaki çiçekler arasında Ankara'ya giden Doğu Ekspresi treni dron ile görüntülendi.

Yolculardan Muhammed Yayla, "Bayram tatil dolayısıyla gidiyorum, dönerken yine trenle geleceğim. 9 günlük tatil boyunca keyifli zaman geçireceğim. Herkese hayırlı bayramlar" dedi.



Hayrettin Gençalp ise treni diğer araçlardan daha rahat bulduğunu ve bu nedenle seyahatleri trenle yaptığını anlatarak, "Özlem gidermek, ailemle görüşmek ve bayramı geçirmek için İzmir'e gidiyorum. Tren çok rahat, benim gibi emekliler için çok iyi. Uyuya uyuya gidebiliyorum, aynı rahatlığı otobüste bulamam" diye konuştu.