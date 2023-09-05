Giresun Adası yerli ve yabancı turistlerin odağında

Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Giresun Adası, il dışından gelen ziyaretçilerin gezi rotasında yer alıyor.

Giresun Adası yerli ve yabancı turistlerin odağında

Doğu Karadeniz'de, geçmişte insanların yaşadığı tek ada olan Giresun Adası'na gelenler, Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi, şapel pitos (ürünleri saklamaya yarayan büyük çapta küpler) gibi tarihi kalıntıları inceleme imkanı buluyor.

Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan 39 dönüme sahip adada, karabatak ve martıların yuvaları gözlemlenebiliyor.

Giresun Adası yerli ve yabancı turistlerin odağında - 1

"Amazon kadınları", "Herkül'ün altın postu aradığı yer" gibi mitolojik hikayeleriyle bilinen adaya, Üçkayalar Balıkçı Barınağı'ndan günlük tur düzenleyen tekneyle ulaşım sağlanıyor. 

Giresun Adası yerli ve yabancı turistlerin odağında - 2

Hava şartlarına göre ekime kadar ziyaret edilebilen ada, Karadeniz turuna çıkan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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