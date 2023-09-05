Giresun Adası yerli ve yabancı turistlerin odağında

Doğu Karadeniz'de, geçmişte insanların yaşadığı tek ada olan Giresun Adası'na gelenler, Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi, şapel pitos (ürünleri saklamaya yarayan büyük çapta küpler) gibi tarihi kalıntıları inceleme imkanı buluyor.
Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan 39 dönüme sahip adada, karabatak ve martıların yuvaları gözlemlenebiliyor.
"Amazon kadınları", "Herkül'ün altın postu aradığı yer" gibi mitolojik hikayeleriyle bilinen adaya, Üçkayalar Balıkçı Barınağı'ndan günlük tur düzenleyen tekneyle ulaşım sağlanıyor.
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