Giresun'daki Göksu travertenlerine sezonda 200 bin ziyaretçi bekleniyor

10 Haziran'da tekrar ziyarete açılan Göksu travertenleri, yoğun ilgi görüyor.



İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı süresince travertenleri yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti. Haziran-Ekim 2022'de 70 bin kişinin ziyaret ettiği travertenleri bu yılın aynı döneminde 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.