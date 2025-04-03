Göbeklitepe bayramda doldu taştı

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ören yeri, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ramazan Bayramı'nı değerlendirmek isteyen ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden kente gelen ziyaretçiler, Göbeklitepe'yi görme fırsatı buldu. Ören yeri, Ramazan Bayramı sürecince 30 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. İlginin devam ettiği Göbeklitepe'de bu sayının 9 günlük bayram tatili sonuna kadar katlanarak devam etmesi bekleniyor.

Yoğunluk nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçiler araçlarını yaklaşık 2 kilometre mesafede oluşturulan alana park ederek, ücretsiz ring araçlarıyla ören yerine taşınıyor. Burada giriş biletlerini alan yerli ve yabancı turistler, daha sonra 12 bin yıllık eserlerin bulunduğu alana geçiş yapıyor.