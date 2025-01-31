Göbeklitepe yenileniyor: Tarihin sıfır noktası ziyaretçilerini bekliyor

"DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR"



Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesiyle tarihi ören yerindeki ziyaretçi sayısının her yıl rekor kırdığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi ören yerine artan ilgiyi karşılamak için her türlü hizmetin faaliyete geçirildiğini vurgulayan Aslan, şöyle devam etti:



"2024 yılının sonlarında yeni karşılama merkezinde 500 araçlık otoparkımız, 50'ye yakın otobüs durağı, karavan alanları, elektrikli araçlar için şarj alanları, yeni yollar, bekleme alanları ve çevre düzenlemesi projelerimizin inşaatına başladık. Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçilerimizin daha rahat ve huzurlu bir şekilde tarihi ören yerini gezebilmesi ve görebilmesini sağlayacağız. Tarihi alanda yeni yürüyüş yollarının çalışması da sürüyor. Göbeklitepe turizm anlamında önceden de dünyada örnek bir alan olarak öne çıkıyordu. Göbeklitepe hem Türkiye'de hem dünyada ören yerlerinde yapılan fiziki uygulamalar, koruma ve kullanma dengesinin gözetilmesi açısından dünyada çok önemli bir örnek olarak öne çıkmayı sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu hassasiyeti maksimum derecede göstermektedir."