Göbeklitepe'ye yoğun ilgi: Tarihin sıfır noktası 3,5 milyon ziyaretçi ağırladı

Göbeklitepe'de kazıların yapıldığı dönemlerde ziyarete de açılmasının çok önemli olduğunu aktaran Uludağ, şöyle konuştu:



"Özellikle alanın gezi güzergahı, çatı örtüsü, ziyaretçinin alana taşınması hususunda çeşitli projeler gerçekleştirildi. Bu projelerle birlikte 2019 yılı sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Göbeklitepe yılı olarak ilan edildi. Tabii 2019 yılında sayın Cumhurbaşkanımız bizzat gelerek Göbeklitepe ören yerinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Bu açılışla Göbeklitepe'ye olan ilgi daha da arttı. 2019 yılındaki ziyaretçi sayıları yaklaşık 500 bine ulaşmıştı ve ondan sonra da her geçen yıl Göbeklitepe'deki ziyaretçi sayıları artarak devam etti. Tabii arada maalesef pandemi ve deprem yaşandı. Buna rağmen Göbeklitepe'deki ziyaretçi sayısı artarak devam ediyor. Bu yılın ilk üç ayından bahsetmek gerekirse ziyaretçi sayısı yaklaşık 65 bine ulaştı. Bu sayı da bizim için gerçekten çok önemli. Şunu anlıyoruz ki 2025 yılında ziyaretçi sayıları çok fazla artacak. 2019 yılından bu yana Göbeklitepe'de ziyaretçi sayılarımız 3,5 milyonu bulmuş durumda. Bu sayılar Bakanlığımızın alanda yürüteceği bilimsel çalışmalar ve altyapı çalışmalarıyla artarak devam edecektir."



Artan ziyaretçi sayısı sonrası önemli adımlar attıklarını ifade eden Uludağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Geleceğe Miras" projesi kapsamında, yeni karşılaşma merkezi, otopark alanlarının projelerinin devam ettiğini ve bu yıl içerisinde tamamlanacağını kaydetti.