Göbeklitepe'yi insanlık tarihine kazandıran Klaus Schmidt anılıyor

2007'DE KAZI HEYETİ BAŞKANI OLDU



Göbeklitepe'de sürdürülen kazı çalışmalarında başkanlık görevi 2007'de Prof. Dr. Schmidt'e verildi. Schmidt başkanlığında Göbeklitepe'de yapılan kazılarda, insanlık tarihi için önemli ipuçları ortaya çıktı. Buluntular, avcı-toplayıcı yaşam tarzından yerleşik hayata geçilen bu dönemde, insanoğlunun mütevazı ve basit bir yaşam tarzıyla yetinmemiş olduğunu, aksine görkemli bir evre geçirdiğini ortaya koydu.

Kazılarda, neolitik döneme ait insan heykeli, kireç taşından şekillendirilmiş yaban domuzu, tilki ve kuş kabartmaları ile çakmak taşından yapılmış çok sayıda ok ucu bulundu.

Çalışmalarda, neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan "T" biçimli dikili taşlar gün yüzüne çıkarıldı. Bölgede, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetrelik insan heykeli gibi çeşitli eserler bulundu.