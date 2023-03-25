Göçmen kuşlar sembol haline geldi

SEMBOL HALİNE GELDİLER



Yüksek gerilim hatlarının bulunduğu elektrik direklerinin tepesine sıralı bir şekilde yuva yapan leylekler, köyün sembolü haline geldi. Göçmen köyüne ilkbahar mevsiminde yumurtlamak için gelen leylekler, vatandaşların da dikkatini çekiyor. Aydıngün köyüne 60 yıldır aralıksız gelen leylekler, vatandaşlar tarafından sahiplenirken ekim ayının sonlarında sürüler halinde sıcak ülkelere göç ediyor.



Leylekler ayrıca tarlalardaki fareleri de avlayarak hem besleniyor hem de çiftçilerin mahsullerinin zarar görmesini engelliyor.