Göçmen kuşların mola noktası: Ekşisu Sazlığı

Kışı Afrika'da geçirdikten sonra göç yolunda Ekşisu Sazlığı'na gelen yüzlerce tür göçmen kuş, zorlu yolculukları sırasında güç toplamak için sulak alanlarda dinlenme imkanı buluyor.
Yemyeşil doğası ve bitki çeşitliliğiyle eşsiz manzaralara ev sahipliği yapan Erzincan, ilkbaharın sonları yaz aylarına yakın günlerde turna, yeşilbaş ördek, elmabaş, çamurcun, çıkrıkçık, sakarmeke, ak leylek, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan yüzlerce türe ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşların Afrika- Asya kıtaları arasındaki binlerce kilometrelik yolculuğunun mola noktası olan Erzincan, her göç döneminde kuşlarla şenleniyor.
Akademisyen ve kuş gözlemcisi Muhammet Tercanlı, Türkiye'nin önemli kuş göç yollarından birinin Erzincan Ekşisu Sazlığı olduğunu belirtti. Kuşların özellikle kış sonu başlayan göçlerinin ilkbahar boyunca devam ettiğini ve Asya'dan sonbaharda tekrar Afrika'ya dönüşe geçtiklerini ifade eden Tercanlı, bu göç sürecinde Erzincan’ın kuşlar için önemli bir mola noktası olduğunu söyledi.
Ekşisu alanının, özellikle su kuşları açısından zengin bir bölge olduğunu ve yapılan gözlemlerde bazı kuş türlerinin burada yerleşik yaşama geçtiklerini ifade eden Tercanlı, “Erzincan'daki sazlıkta yapılan gözlemlerde, turna gibi bazı göçmen kuşların elverişli iklim şartları, güvenli ortamın varlığı ve beslenme kaynaklarının zenginliği sayesinde bölgede yerleşik yaşama geçtikleri tespit edildi. Ekşisu Sazlığı, iklim yapısı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor" dedi.