Göçmen kuşların mola noktası: Ekşisu Sazlığı

Akademisyen ve kuş gözlemcisi Muhammet Tercanlı, Türkiye'nin önemli kuş göç yollarından birinin Erzincan Ekşisu Sazlığı olduğunu belirtti. Kuşların özellikle kış sonu başlayan göçlerinin ilkbahar boyunca devam ettiğini ve Asya'dan sonbaharda tekrar Afrika'ya dönüşe geçtiklerini ifade eden Tercanlı, bu göç sürecinde Erzincan’ın kuşlar için önemli bir mola noktası olduğunu söyledi.

Ekşisu alanının, özellikle su kuşları açısından zengin bir bölge olduğunu ve yapılan gözlemlerde bazı kuş türlerinin burada yerleşik yaşama geçtiklerini ifade eden Tercanlı, “Erzincan'daki sazlıkta yapılan gözlemlerde, turna gibi bazı göçmen kuşların elverişli iklim şartları, güvenli ortamın varlığı ve beslenme kaynaklarının zenginliği sayesinde bölgede yerleşik yaşama geçtikleri tespit edildi. Ekşisu Sazlığı, iklim yapısı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor" dedi.