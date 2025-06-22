Gölcük Tabiat Parkı’na ziyaretçi akını

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunan tabiat parkı, sakin atmosferi ve kartpostallık manzarasıyla ziyaretçilerine huzurlu bir gün geçirme imkanı sundu.



"Tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Gölcük, günübirlik tatilciler için cazibe merkezi olmayı sürdürürken, göl çevresinde yürüyüş yapan, piknik alanlarında sevdikleriyle vakit geçiren ve doğa manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çeken ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.



Park içindeki gölette açan rengarenk nilüfer çiçekleri ise görenleri mest etti. Doğanın bu zarif detayları, Gölcük'e gelen tatilcilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında yer aldı. Amatör balıkçılar da ellerinde oltalarıyla göl kenarında balık tutarak hafta sonunun keyfini çıkardı.

Gölcük Tabiat Parkı, her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da doğaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

