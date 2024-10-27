Gölcük Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü

Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret edenler, ağaç yapraklarıyla kaplı göl ve sonbahar renklerinin hakim olduğu ağaç manzarası eşliğinde dinleniyor.



Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkı ve çevresinde sarı, yeşil, kırmızı ve kahverengi tonlarının ahengi yaşanıyor.



Farklı ağaç türlerinin sararmış yapraklarının döküldüğü parkın içindeki gölün yüzeyi, ziyaretçilerine sonbahar mevsiminin kartpostallık manzaralarını sunuyor.

