Gölcük Tabiat Parkı'na yarıyıl tatilinde ziyaretçi akını

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, sömestirde tercih edilen tatil lokasyonları arasında yer alıyor. Günübirlik bölgeye gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çekiyor. Bazı ziyaretçiler ise yer yer karla kaplı piknik alanlarında vakit geçiriyor.

Yoğunluk nedeniyle taşıt parkının dolduğu Gölcük'te, bazı ziyaretçiler araçlarını yol üzerinde bırakıp tabiat parkına giriyor. Bu arada park görevlileri, tatilcileri, kısmen buz tutmuş gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarıyor.