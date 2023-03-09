Gre Fılla Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları tamamlandı

Gre Fılla Höyüğü'nde 30 kişilik ekiple titiz çalışma yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Ökse, "Gre Fılla, günümüzden yaklaşık 10 bin 500 yıl önce kullanılmaya başlanmış. 'Kendale Hecela' olarak adlandırılan ikinci höyük ise M.Ö. 7'nci binde kullanılmaya başlanmış. Diyarbakır Müze Müdürlüğü başkanlığında 2 höyükte de 2018 ile 2022 yılı arasında kurtarma kazıları yürüttük. Ekibimiz hala orada, kazılar bitti. Suların yükselmesi nedeniyle sonlandırdık. Şu anda malzeme çalışması yapıyoruz. Çok hızlı ve uzun soluklu bir çalışma yaptığımız için; 2-3 yıl daha malzeme çalışmasını sürdürmek zorundayız" dedi.



HÖYÜKTEN ÇIKAN ESER SAYISI 3 BİN 233



Gre Fılla'da gün yüzüne çıkarılan malzeme sayısının 3 bin 233 adet olduğunu belirten Prof. Dr. Ökse, "Bu eserler, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmiş durumda" diye konuştu.



"GÖBEKLİTEPE İLE ÇAĞDAŞ"



Gre Fılla Höyüğü'nün Neolitik dönemden kalan yerleşim alanı olduğunu anlatan Prof. Dr. Ökse, "Göbeklitepe ile çağdaş, buranın aynı dönemde kullanılmış olduğunu biliyoruz. Burası, Göbeklitepe'de açığa çıkmış olan yuvarlak yapıların benzerlerine sahip" dedi.

