Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'na turist akını

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünde sarkıt, dikit ve damlataşı şekillerinin hayranlık uyandırıcı örneklerine sahip olan Karaca Mağarası, oluşumların yoğunluğu bakımından Türkiye ve dünyanın en zengin mağaralarından birisi olarak kabul ediliyor.

"Gümüşhane'nin yer altı sarayı" olarak nitelendirilen ve ana kayası 150 milyon yıl yaşında olan mağara, tatil sezonu bitmiş olmasına rağmen yoğun şekilde ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

Mağaraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, mağara çiçekleri, mağara incileri, traverten havuzları, mağara gülleri gibi oluşumları hayranlıkla karşılıyor.