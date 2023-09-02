Hacı Bayram Veli'nin doğduğu Solfasol semtinin adı Zülfazıl'a dönüşüyor

Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçeye bağlı Solfasol semtinin daha önce köy olduğunu, büyükşehir sınırları kapsamına alındıktan sonra mahalleye dönüştüğünü belirtti.



Hacı Bayram Veli’nin doğduğu ev ve çevresindeki tarihi caminin restorasyon sürecine ilişkin bilgi veren Balcı, bölgeye bir inanç merkezi de kazandırmayı amaçlayan Hacı Bayram Veli Külliyesi projesi kapsamında yaklaşık 15 dönümlük alanda dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğünü, Kur'an kursu, kültürevi ve kütüphane ile meydan yapıldığını söyledi.

GEÇMİŞTEN BU YANA SÜREN İSİM TARTIŞMALARI

Geçmişte, bölgenin ismine yönelik tartışmalar olduğunu ifade eden Balcı, bazı tarihi kaynaklarda bölgenin adının Zülfazıl olarak geçtiğini dile getirdi.



Balcı şöyle devam etti:



"Zülfazıl 'fazilet sahibi' anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Bölgede çok sayıda inanç önderinin bulunması, Hacı Bayram Veli gibi önemli şahsiyetlerin bulunması da buna atıfta bulunulduğunu gösteriyor. O bakımdan, bu dönüşüm çalışmalarıyla birlikte Zülfazıl isminin bölgeye verilmesi konusunda vatandaşların yoğun bir talebi oldu. Biz de bu talepleri dikkate alarak önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Balcı, Hacı Bayram Veli Külliyesi'nin, yaklaşık üç ayda tarihi caminin restorasyonu, kütüphane, kültürevi ve meydandaki yeşil alan çalışmalarıyla tam bir çekim merkezine dönüşeceğini söyledi.