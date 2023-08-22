Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde 8 günde 135 binden fazla ziyaretçi ağırlandı

Külliyeyi ziyaret edenlerden Müjdat Aksoy, Antalya'dan ilçeyi ziyarete geldiklerini belirterek, "Pirimizi ziyaret ettik. Kurbanlarımız ve lokmalarımızı dağıttık. Burada her kim ne niyetle geliyorsa Allah'ım kabul etsin. Farklı farklı yerlerden ve görüşlerden insanlar var, ziyaretlerini yapıyorlar, güzel bir ortam" dedi.



Ziyaretçi Figen Aksoy, ilçede olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Bedenen burada olmayıp yüreği burada olan tüm canların niyazları kabul olsun. Hakk, Muhammed, Ali yolumuzdan bizi ayırmasın" diye konuştu.

Songül Köksal da Avustralya'da yaşadığı için 5 yılda bir ilçeye gelerek ziyarette bulunduğunu, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde manen rahatladığını dile getirdi.