Hacılar Hanı eski ihtişamlı günlerine dönecek

Kaynaklara göre inşa ediliş şekli bakımından 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve dönemin en önemli ticaret merkezlerinden olan tarihi han, dikdörtgen açık avlulu Osmanlı dönemi eserlerden biri olarak biliniyor. Tarihi İpekyolu ve kervan yolları üzerinde yer alan Erzurum'da, Osmanlı döneminde ticaretin kalbinin attığı mekanlardan olan Hacılar Hanı'nın, eski ihtişamlı günlere dönmesi bekleniyor.

2 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 53 dükkandan oluşan han, zamanla kent yapılaşması arasında eski cazibesini kaybetti. Tarihi mekanın eski günlerine kavuşması için ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Bir yıl içinde yapımı tamamlanması beklenen tescilli kültür varlığında, iç ve dış cephe çalışmaları yapılarak eski görünümüne kavuşturulacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünal İnci, kent tarihinin önemli kilit noktalarından olan Hacılar Hanı'nın çalışmalarına Kurban Bayramı'ndan sonra başlanacağını söyledi.